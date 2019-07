Quiere ser el Rey Tritón en la Sirenita

Cd. de México.- El actor Terry Crews ha expandido a través de sus redes sociales una campaña para que Disney lo elija para encarnar al Rey Tritón en la cinta live action de La Sirenita.

En Twitter, la estrella de ¿Y Dónde Están las Rubias? compartió un par de imágenes hechas por fans que lo caracterizan como el padre de Ariel, y pidió a los fans que siguieran publicando cosas así.

"Si todos ustedes lo retuitean los suficiente, ¡quizás pase! ¡Rey Tritón", escribió en una de las publicaciones.

Añadió también los hashtag #TerryForTriton, que significa "Terry para Tritón", y #MermanLife, que quiere decir "Vida de sireno".

Mientras varios seguidores han comentado que sí sería una buena idea elegir a Crews para el papel, otros han dicho que quizás Idris Elba sería el ideal para la caracterización.

??????? SINGING AUDITION! ??



under the sea!

under the sea!

my pecs are better,

my triton is bigger,

take it from me!

need a refresher?

watch @AGT! ????????? pic.twitter.com/Dx4ZbjEecD