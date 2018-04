Quiere ser diputada

Ciudad de México

La actriz Rocío Banquells considera que este año electoral es una época muy difícil en la que todos los mexicanos deben de reflexionar, incluido el gremio artístico.

La también cantante, quien aspira a ser candidata a diputada local para el Distrito XIV de la delegación Tlalpan, defendió su postura en cuanto a que los artistas participen en la política del país en las próximas elecciones del 1 de julio.

"No se pueden definir a los artistas como ignorantes, como gente no preparada que no tienen derecho a ocupar puestos políticos. Los artistas estamos interesados en la política porque sufrimos lo que cualquier ciudadano".

Banquells resaltó que las aspiraciones de los artistas de involucrarse en la política ocurre también en Estados Unidos y otros países.