Quiere salvar su matrimonio

Ciudad de México.

Juan Soler está haciendo hasta lo imposible para salvar su matrimonio con Maki, así lo reveló durante una rueda de prensa en la que fue cuestionado sobra la situación en la que se encuentra su relación de más de 17 años.

El actor de "Marido en Alquiler" y "Cañaveral de pasiones" aseguró que los dos están trabajando para que las cosas se solucionen, ya que llevan ocho meses separados. "Estamos haciendo todo lo posible porque las cosas se resuelvan. Nosotros seguimos trabajando en que estas cosas se solucionen, no es fácil, quienes estén casados y los que estén divorciados saben que no es fácil, llevar una relación de tantos años no es fácil".

LA APOYA EN SU TRABAJO

En cuanto a su opinión del regreso de la también actriz de "El juego de la vida" como conductora invitada al programa "La hora Hola", el argentino admitió estar orgulloso de eso tanto que hasta le manda mensajes de apoyo cada vez que puede.

"Me encanta verla, me encanta ver que esté bien, me encanta mandarle mensajes de que se ve linda, de que me gustó lo que hizo en el programa, que no me gustó tanto aquel vestido, esas cosas siguen porque tenemos una relación de más de 17 años y eso no se tira a la basura", comentó.

Por otro lado explicó que este día del padre no estará al lado de sus hijas Mía y Valentina, ya que por cuestiones laborales no podrá viajar a Miami para festejar con ellas.