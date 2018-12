Quiere River Plate volver a casa

Buenos Aires, Argentina.

Conseguir la medalla de bronce en el Mundial de Clubes es el último aliciente del año para el Millonario, después de sus triunfos en la Supercopa Argentina y en la Copa Libertadores, en dos cruces de máxima rivalidad ante Boca Juniors. "Hay un partido por jugar, tal vez no el partido que queríamos jugar, pero tenemos que terminar de la mejor manera", expuso en rueda de prensa.



Marcelo Gallardo excusó a sus jugadores de la derrota en los penaltis ante el Al Ain, en la ronda de semifinales, al indicar que llevan "entre 30 y 40 días de mucho desgaste", por el aplazamiento del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.



"Los futbolistas son humanos que sienten, viven y sufren. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es tan fácil. No fue fácil ganar la Copa Libertadores. Todo tiene un porqué. Llevamos entre 30 y 40 días de mucho desgaste y eso claramente lo hemos sentido. No vemos la hora de volver a Buenos Aires, de disfrutar lo que hemos conseguido, que fue increíble, y tomarnos unas cortas vacaciones para descansar y después pensar en el año que viene", dijo.



Gallardo no ocultó, por tanto, que la plantilla está deseando regresar a Buenos Aires el domingo para "disfrutar con los hinchas del gran logro" que supuso derrotar en el estadio Santiago Bernabéu al Boca Juniors (3-1) y ganar la Copa Libertadores.



"El hincha está feliz. Hubiese querido más, pero nosotros estamos muy felices y a los jugadores solo puedo agradecerles el año que hemos vivido. Teníamos dos objetivos muy claros. En marzo fue la Supercopa en Argentina, con la victoria frente a Boca. El segundo semestre el objetivo era terminar levantando la Copa Libertadores. El plus fue ganarla ante Boca. Los futbolistas han sido nobles en todo este camino. Se mantuvieron derechos. Yo lo único que hago es agradecerles", continuó.



"Estos días nuestro gran objetivo era estar en el partido final (del Mundial de Clubes). Al no poder hacerlo, me queda decirle a los jugadores que traten de disfrutar y que se liberen", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Kashima Antlers japonés.



Para ese partido por el tercer puesto anunció "cambios".



"Jugarán los futbolistas que yo creo que están mejor".