Quiere regresar... ¡y no puede!

"Una actriz no puede conseguir un papel de mujer sexy si ha sido madre". Eva Longoria, actriz

A pesar de ser una actriz muy reconocida, Eva Longoria no la ha pasado tan bien después de dar a luz.

Longoria, a quien conoces por su papel de 'Gaby' en Esposas desesperadas, denunció públicamente que en Hollywood "con demasiada frecuencia una actriz no puede conseguir un papel de mujer sexy si ha sido madre".

¿Acaso ser madre y mujer sensual están peleados?

El año pasado, Eva, de 43 años, se convirtió en mamá por primera vez. Tras cumplir su sueño de tener un bebé ha querido regresar a su carrera con normalidad, pero se topó con un muro. Al parecer, ser mamá y ser sexy no son una buena combinación para los productores. Por ello, alza la voz por ella misma y todas las actrices que encuentran dificultades en la industria cinematográfica cuando se reincorporan tras dar a luz.

DIFÍCIL RETORNAR

Hoy Eva Longoria tiene trabajo, pero asegura que no le fue fácil. Además del estigma de que las mamás deben quedarse en casa ha tenido que luchar por crear un ambiente de aceptación a la maternidad. Obviamente lleva a su hijo Santi a todos lados y durante la grabación de la serie Grand Hotel tuvo que enfrentar miradas de reproche al dar leche materna a su bebé en el estudio.

En una entrevista para la revista Parents, la actriz de ascendencia mexicana explicó.

Creo que tiene que existir una normalización dentro de Hollywood para que la maternidad sea aceptada de forma más amplia. En la actualidad todavía sigue ocurriendo con demasiada frecuencia que una actriz no puede conseguir un papel de mujer sexy si ha sido madre"

ESTEREOTIPOS DE BELLEZA

También denunció los inquebrantables estereotipos de belleza en la industria.

Si además no has sido capaz de recuperar exactamente la silueta que tenías antes del embarazo, todo se complica. Es inevitable, tienes que lucir de manera muy determinada para hacerte de los personajes".

Eva narró su experiencia después de tener a su bebé el 19 de junio de 2018.

Regresar fue complicado. Dar pecho mientras estás trabajando no es fácil. Alimentar al bebé depende de sus propios momentos y muchas veces no eran los que tenías disponibles. Todo acaba girando en torno a cuándo duerme y cuándo no".

Por último, habló de su responsabilidad para criar un niño que comprenda la equidad de género.

Necesito asegurarme de cumplir mi parte como mamá para que él, como niño, crezca y se convierta en un hombre que entienda la equidad y el feminismo. Solo así lograremos un mundo mejor"