Quiere Pulido jugadores de más jerarquía en Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Chivas cayera 1-0 ante el Seattle Sounders de la MLS en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los jugadores del Guadalajara.

Uno de los referentes del equipo Rojiblanco, Alan Pulido, cree que el mal momento del Rebaño recae en que los jugadores que llegaron al equipo de Jorge Vergara, no tienen jerarquía.

"Yo hubiera querido que llegaran jugadores diferentes, con otro peso, con otro tipo de jerarquía, experiencia, no digo que los que llegaron son malos, pero son jóvenes y a lo que nos estamos jugando, te enfrentas con rivales de buenos jugadores", señaló el ex canterano de Tigres.

Pulido hace alusión a Ronaldo Cisneros y Walter Gael Sandoval, dos jugadores provenientes de Santos Laguna que tienen 21 y 22 años, respectivamente.

"Eso se nota, nos faltan jugadores, tenemos gran calidad y muchos jóvenes que tienen un muy buen desempeño, pero no tienen esa experiencia y de repente esa jerarquía que marca con partidos complicados, en clásicos, en otras circunstancias", comentó Pulido.

El delantero cumplió este día 27 años y está disputando su cuarto torneo consecutivo con las Chivas desde su llegada proveniente del Olympiakos griego.

"No tenemos jugadores que entren de cambio y sepas que te pueden marcar uno o dos goles, hacer diferencia, no tenemos un plantel tan amplio y si se lesiona un jugador titular se complica, te desequilibra el once ideal, es complicado, pero a final de cuentas es lo que hay, hay que tratar de ser responsables y pelear esta copa, que aún queda", culmina.