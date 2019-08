Quiere PSG a Semedo y Dembélé

Al que por su parte ha propuesto vender al astro brasileño a cambio del portugués Nelson Semedo, del francés Ousmane Dembélé y de un cheque de 100 millones de euros.

Le Parisien explica este martes que el PSG hizo esa proposición después de que el Barsa hubiera prestado a mediados de mes al Bayern Múnich a Philippe Coutinho, por el que el equipo de la capital francesa se había interesado anteriormente en un eventual canje por Neymar.



En concreto, el director deportivo, Leonardo, ha comunicado al club catalán que estarían dispuestos a devolver al delantero brasileño por 100 millones de euros, Semedo y Dembélé.



Esta propuesta está valorada en una horquilla entre 250 y 300 millones de euros, en función del precio que se dé a esos dos jugadores.



Es decir, que encaja en las ambiciones manifestadas por el PSG, que insiste en que sólo cederá a Neymar si obtiene tanto o más que los 222 millones de euros que pagó por él en 2017.



El Barsa, que no se hace muchas ilusiones, envía este martes a París -según lo que se ha filtrado a la prensa- una delegación para entrevistarse con la dirección del PSG y va a presentar su propia oferta.



Consistiría en un préstamo con opción de compra por una cantidad que rondaría los 150-170 millones de euros y que se pagaría en varios plazos. No tiene muchos visos de poder ser aceptada por la otra parte.



Por eso en las últimas horas los responsables del club de la capital francesa y Neymar han hablado sobre la voluntad compartida de acabar con el culebrón de su posible traspaso lo antes posible, sin esperar al cierre oficial del mercado el próximo 2 de septiembre, según L'Équipe.



La ola de lesiones que sufre la plantilla -en particular las de los goleadores Kylian Mbappé y Edinson Cavani- acelera la necesidad de una decisión definitiva.



Sobre todo porque en caso de que el astro brasileño se fuera de la capital francesa, el PSG tendría que contratar inmediatamente a un sustituto de garantías.



Pero el escenario más probable ahora no es ése, sino que Neymar vuelva a jugar con la camiseta del PSG, algo que no ocurre desde el pasado 11 de mayo.