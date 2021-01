¡Quiere podio en Tokio!

Monterrey, N.L.

Estar en lo más alto del mejor golf del planeta hace crecer las metas de Gaby López para esta nueva temporada.

Y, en especial, el 2021 representa para la mexicana el buscar su máximo sueño en el deporte: colgarse una medalla en Juegos Olímpicos.

De llegar a Tokio, será su segunda participación en una justa veraniega. Sin embargo, aparte de ese objetivo hay otros dos como base: defender sus títulos en el Torneo de Campeonas, que ganó el año pasado, y en Blue Bay, que conquistó en el 2018.

- Fue un 2020 muy difícil a nivel global, pero en tu carrera muy importante por tu segundo título en la LPGA...

"Me tomó de sorpresa, venía de una lesión (2019) y a principios del 2020 me encuentro con esta segunda victoria, una bendición, darle un triunfo más a México después de todos los que les dio Lorena Ochoa".

- Antes se esperaba mucho de los juveniles tras la era de Lorena Ochoa, ¿qué sientes que hoy seas una realidad?

"Es algo increíble, una bendición el poder regresarle al golf lo que obtuve cuando tenía 7, 10 años, cuando Lorena era la número uno del mundo. Poder ver esas caras de inspiración de niñas chiquitas cuando estoy en el campo y les firmo una pelota es lo que me llena más. Quiero demostrarle al mexicano que no juega golf qué es lo que se siente meter un putt para ganar un torneo, hay mucha gente que no juega futbol, pero yo me emocioné cuando le ganamos a Alemania en la Copa del Mundo".

- Aunque es poco el tiempo libre, ¿cómo te gusta pasarlo?

"Estar con mi familia, ganarles en todo (risas), tenemos una familia muy competitiva, en las cartas, en el catán, en los yoyos, en donde sea competimos, me encanta conectar con mi núcleo. Disfruto ser la nieta de mi abuela mucho más que ser una golfista profesional".

- Has coincidido con el "Canelo" Álvarez en el campo...

"La primera vez que él agarró un bastón fue aquí en Monterrey y lo vi y pues era un amateur, después de año y medio jugué 18 hoyos con él y quedé sorprendida del atleta que es. Es una persona extraordinaria, cómo trata a todos; que él sea la estrella máxima del boxeo y siga siendo muy humilde es algo muy admirable".

- Quizá por entretenimiento, pero se está viendo una alza en México por el golf...

"(Es bueno) que el golf sea social, entretenido, que una a la gente. Cuando la gente va a un campo de golf se aburre, porque es muy amplio, entonces el hecho de que se empiece con un tee de práctica, que haya lugares de convivencia, es muy bueno".

- En el 2021 también buscas los Juegos Olímpicos de Tokio...

"En el 2016 jugué en Río, era demasiada emoción de estar ahí, ya quería jugar. Jugar en un torneo que tanto soñaste se me pone la piel chinita. Tokio 2021, ya con experiencia y saber lo que es ganar, me da una tranquilidad y colchón donde me puedo recargar más, ya sé a lo que me voy a enfrentar".