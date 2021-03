Quiere Paola Hernández ser la más rápida

"Recuerdo que el profe se cambió de escuela, él era mi maestro de educación física y ya me había visto correr, entonces me dijo que le gustaría que yo hiciera pruebas de velocidad, desde la primera vez me gustó mucho y desde entonces he entrenado duro, mi objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos, es algo que me estoy proponiendo", comentó la velocista, quien mostró un gran avance en el Segundo Chequeo Atlético que se celebró hace unos días en el Polideportivo de esta ciudad.

"Pues los 200 metros antes no los aguantaba pero ahora siento que es mi prueba fuerte, me está gustando mucho y me sentí bien", señaló.

Para ser atleta de alto rendimiento no solamente se ha sacrificado en los entrenamientos, también ha tenido que emplearse a fondo para cumplir con sus actividades académicas.

"Ahorita mantener la escuela con el deporte si se me hace complicado pero tengo que echarle ganas a las dos porque sé que primero es el estudio pero no quiero dejar de entrenar, son sacrificios", explicó.

Paola está muy emocionada porque este año representará por primera vez a Reynosa rumbo a los Juegos Nacionales y desde luego espera cumplir todos los objetivos.

"Seguramente me sentiré un poco nerviosa pero también orgullosa de mi misma por saber que soy capaz de lograr grandes cosas que jamás me hubiera imaginado y poner en alto el nombre de Reynosa es algo que me hará muy feliz", dijo.

Esta es la primera de muchas entrevistas que dará y aprovechó para mandar saludos a la gente que siempre ha estado con ella.

"Quiero mandarles saludos a toda mi familia más que nada a mi mamá y a mi entrenador Carlos Olvera porque gracias a él yo he logrado sobresalir en este deporte", finalizó.