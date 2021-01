Quiere otro hijo

En medio de las playas en Cancún, y acompañada de su esposo, Ninel Conde hizo algunas confesiones a sus seguidores de Instagram, quienes la cuestionaron de diversos temas, entre ellos, si tenía el deseo de convertirse nuevamente en mamá. Ninel solicitó a sus fans que le hicieran las preguntas que quisieran, y entre los numerosos cuestionamientos, hubo uno que llamó la atención.

Le preguntaron desde cuándo no ve al hijo que procreó con su expareja Giovanni Medina, y que dónde estaba su hija, fruto de su amor con su exesposo Ari Tech. A la primer pregunta, Conde respondió que no ve a su hijo desde abril, y aseguró que lo extraña mucho. La también llamada "bombón asesino" respondió con una fotografía (que después borró), donde menciona que deseaba tener otro hijo. La respuesta causó sorpresa y revuelo entre sus seguidores, por lo que de inmediato la cuestionaron si estaba embarazada, pero Ninel dijo que no.

Su repentina relación y boda con Larry Ramos sigue causando polémica entre sus fans, por lo que los cuestionamientos sobre cómo surgió el romance, no se hicieron esperar. Entre sus confesiones estuvieron que su ahora esposo Larry es menor que ella 10 años, y que se conocieron de una forma inesperada, sin embargo, enfatizó, está muy enamorada y disfruta el inicio del 2021 junto a él. Lo que no respondió Ninel fue la medida de su cintura, ya que confesó que no se atreve a tomarse las medidas.