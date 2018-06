Quiere Ochoa llegar a la final del Mundial

Moscú, Rusia.

El portero de la Selección Mexicana advierte: quieren quedarse en Rusia hasta después del 15 de julio, cuando se juegue la Final.



"Lo primero que tiene este equipo siempre fue la ilusión, primero creerlo nosotros, creer que se podía.



"Si juegas contra Alemania sabes que vas a tener que sufrir por muchos momentos, pero sabíamos que tenemos calidad, talento, temple, mucha personalidad, creo que eso lo vio la afición mexicana, lo vio la afición alemana, somos un equipo que viene aquí, se ilusiona y quiere quedarse hasta el último día", comentó.



Ochoa asiste desde Alemania 2006 a todas las Copas del Mundo. Logró la titularidad en Brasil 2014 y aún se le recuerda su increíble atajada a Neymar. Contra Alemania fue tal su desempeño que Diego Armando Maradona lo catalogó como uno de los tres mejores porteros del mundo.



Memo percibe un Tricolor distinto al de anteriores versiones mundialistas.



"Yo los veía a los ojos y los veía a todos con una tranquilidad y una seguridad a diferencia de otros Mundiales, eso te lo va dando la experiencia, el tiempo, el jugar fuera de tu País ayuda mucho a crecer.



"Los mismos jugadores que hicieron su debut en un Mundial ni se sentía que fuera un Mundial y eso es para alabarlo, tú viste a Edson (Álvarez), a Jesús (Gallardo), a Hugo (Ayala), no se sintió, son jugadores con mucha calidad, todos en el seno del grupo estuvimos unidos y con los objetivos muy claros y se dio un gran paso y hay que continuar", comentó.



Ya con Corea del Sur en el horizonte, Ochoa mira por el retrovisor el emotivo debut en el que las lágrimas de Javier Hernández se multiplicaron en cada mexicano.



"Es algo que nos gusta porque nos conecta con la gente, los primeros en sufrir cuando no se gana somos nosotros, ahora nadie se acuerda del 7-0, pero nosotros sí, no hay que olvidarse de esa situación, todo lo que hemos vivido y pasado ha servido de aprendizaje", contó.