Quiere Nicolás Sánchez que Maxi se quede

Monterrey, México.

El defensa de los Rayados, Nicolás Sánchez, expresó en Argentina que ya le dio su opinión a su amigo Maxi Meza y esa es que no quiere que se vaya del Monterrey.



"Yo no tengo ninguna duda que no lo van a dejar salir de Monterrey. Ojalá que se quede, como argentino sé lo que nos pueda dar", dijo Sánchez en entrevista a la cadena de su País, TyC Sports.



Nico, defensa goleador del Monterrey, aseguró que Maxi puede triunfar en tierras regias.



"Ojalá que no se apure, yo quiero lo mejor para él, si él piensa que lo mejor es venir a Boca bienvenido sea, pero yo no quiero. Yo lo quiero como compañero, quiero que demuestre todo su potencial a lado mío, y que juegue el Mundial de Clubes con nosotros".



De todos modos, las posibilidades de que Meza vaya al Boca Juniors ya son escasas, de acuerdo a la versión de ambos clubes en cuestión.