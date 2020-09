Quiere mostrar su talento

Poco a poco, la actriz Michelle González da pasos importantes en televisión y cine, y más que enseñar piel, aunque se sabe sexy, desea mostrar talento.

"En este momento me estoy inclinando un poco más hacia donde quiero llevar mi carrera. Quiero hacer proyectos más de cine, series y de televisión como el que estoy haciendo en Imperio de Mentiras", declaró Michelle, quien en la telenovela interpreta a Fernanda.

"No me interesa hacer cosas tan comerciales ni populacheras, lo que yo estoy buscando es crear una carrera, no hacerme fama", aclaró.

A sus 28 años, aseguró, se siente muy sexy, muy mujer, pero más que piel quiere demostrar que puede con los retos actorales que se le presenten.

La actriz, quien forma parte del elenco de la película Te Llevo Conmigo, hizo una serie con Fox que se estrenó en este 2020, Run Coyote Run.

"Como que la gente que está en cine, los directores, creativos y productores, queramos o no, vienen de otro tipo de escuela, sabes, donde esta mentalidad de: ´si eres un actor de teatro eres un gran actor; si haces telenovela eres mal actor´. ´Si sales en bikini muy posona entonces no eres buena actriz´.