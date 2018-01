Quiere Miramax comprar Weinstein Co.

Nueva York, EU

Miramax, el estudio cinematográfico fundado por Harvey y Bob Weinstein, y en la actualidad propiedad de BeIN Media Group, está interesado en adquirir la empresa Weinstein Co., según personas familiarizadas con el proceso de venta.

Una venta a Miramax, adquirida por BeIN en 2016, uniría el material cinematográfico de las compañías y posiblemente permitiría a los hermanos seguir participando en el negocio, dijeron las fuentes, que pidieron el anonimato.

El diario Los Ángeles Times informó que Miramax había presentado una oferta.

Las conversaciones con otras partes parecen haber llegado a un punto muerto, dijeron las personas consultadas. La ex directora de Administración de Pequeños Negocios, Maria Contreras-Sweet, quien lidera un grupo que hizo una oferta, ya no está en negociaciones activas con Weinstein Co. o sus representantes.

Killer Content, otro estudio interesado en la compra del negocio, afirmó este en un comunicado que estaba frustrado con el proceso de venta.