Ciudad de México

El presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, desea que el director deportivo Ricardo Peláez y el entrenador portugués Pedro Caixinha tengan una etapa de largo plazo con el equipo de La Noria.

Luego de cosechar el primer título con ambos elementos de pantalón largo, al ganar la Copa MX frente a Rayados de Monterrey, "Billy" Álvarez quiere más triunfos y para eso será fundamental la continuidad tanto del plantel como de los dirigentes.

"Con Caixinha y Peláez pensamos a largo plazo", mencionó el presidente de "La Máquina" a su llegada con el equipo a la capital mexicana tras el título copero en la Sultana del Norte.

Subrayó: "Uno siempre piensa en la estabilidad de los que planean y rigen a detalle el trabajo del club. No estamos hablando solamente del equipo, sino de todo lo que integra al club, desde el primer equipo hasta lo que son los conjuntos Sub 15 o Sub 13 y las visorias, pero indudablemente que siempre se ha pensado a largo plazo".

Ahora el conjunto cementero aspira a cosechar el doblete, es decir, ganar el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX y para eso será vital clasificar en los primeros puestos y hacer una buena liguilla.

"Queremos terminar el torneo entre los tres mejores y después aspirar al título de Liga, es el objetivo", comentó Álvarez Cuevas, quien dejó en claro que la algarabía de la afición es aceptable después de varios tragos amargos.