Quiere más thrillers en México

Interpretar a un investigador le dio la oportunidad a Erik Hayser de descubrir un lado de su personalidad hasta entonces desconocido.

El actor mexicano interpreta a Esteban en la serie Oscuro deseo de Netflix y para Hayser este policía retirado es más bien un lobo solitario que mientras busca rehacer su vida va conectando la de los demás personajes en la trama.

BIEN PREPARADO

"Tiene que andar en bastón y esto me obligó a mí a hacer todo un trabajo de exploración previo a la filmación, en la que yo en mi vida diaria estuve andando con un bastón, además sentía que por alguna razón el personaje no veía bien, entonces me obligó también a usar lentes y a jugar con esta analogía de aquel que quizá sus ojos no ven del todo bien, pero que aún así puede verlo todo al ser un investigador", dijo Hayser.

La serie es del género thriller y dentro de la historia se investiga un crimen, lo que al intérprete le entusiasma, pues es el tipo de contenido que consume y asegura que en México hay pocas producciones que lo aborden y que den al público la oportunidad de identificarse con nuevos modelos de personalidad

"Me parece que el experimento es muy emocionante porque no es una historia que esté disociada del espectador sino que al retratar seres humanos, uno como espectador se ve obligado a reflexionar acerca de las decisiones personales que uno hubiera tomado en esas situaciones que presentamos".

SE TRANSFORMA

Personalmente, la transformación física y psicológica que la esencia misteriosa de Esteban le exigió a Hayser significa un paso adelante en su carrera actoral y le entusiasma la idea de que el espectador no lo reconozca a primera vista.

"Creo que lo que se subraya en todos los personajes de esta serie son estas bajas pasiones y sombras que tiene cada uno y el punto de identificación más fuerte que tengo con el personaje es que ambos estamos dispuestos a trabajar día y noche para conseguir lo que queremos".