Quiere liderar al morenismo

Ciudad de México.

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, expresa su aspiración a dirigir el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, de quien fue cercana colaborada en el Gobierno de la Ciudad de México.

De cara al proceso interno de renovación de la dirigencia, que se realizará en noviembre, Luján afirma que previamente buscará tejer consensos con líderes del partido en torno a su candidatura, y niega la intervención de López Obrador.

En el espacio Entredichos de Grupo Reforma, habla en pasado sobre los méritos de la actual secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, quien busca repetir en la dirigencia nacional.

"(Yeidckol) hizo su papel, importante, en la campaña de Andrés Manuel", reconoce Luján.

*-¿En pasado, "hizo"?

-Sí.

-¿Se anota Bertha Luján para ser la dirigente de Morena?

-Estoy viendo cómo andan los consensos de nuestros principales líderes, de nuestra gente; estoy realizando visitas a estados, en donde me encuentro con la militancia, y estoy viendo qué es lo que piensa la gente respecto a los relevos, no sólo en la dirigencia nacional, sino en los estados.

Lo que he decidido es que, si veo que hay una mayoría que apoya el que yo encabece un equipo de trabajo a nivel nacional, voy a ir.

*-¿Consenso no es sinónimo de dedazo?

-No, ¿dedazo de dónde? El licenciado López Obrador, en el último Congreso Nacional, dijo: 'Yo voy a pedir licencia en Morena porque voy a ser Presidente de la República y quiero gobernar para todos'. Yo creo que lo va a cumplir. No se ha metido ni se va a meter en la elección.

*/-¿López Obrador no es el primer morenista de la nación?

-Pues ahorita no, porque está con licencia.

Luján afirma que el partido debe mantener una "correcta distancia" del Presidente a fin de no convertirse en un partido de Estado como lo fue el PRI.

Sin embargo, sostiene que Morena debe aspirar a convertirse en un "partido-movimiento", capaz de impulsar cambios a favor de lo que llama Cuarta Transformación, so pena de desaparecer.

Reconoce el riesgo de que al interior se formen facciones como ocurrió en el PRD.

*-¿Cómo define la relación entre Morena y el Gobierno?

Morena, como partido-movimiento, tiene el reto de construir una relación correcta con el Gobierno para no convertirnos en un nuevo partido de Estado y repetir las fórmulas corporativas que se impusieron en el país durante tanto tiempo. Recordemos al PRI-gobierno, las organizaciones campesinas, sindicales, que eran del PRI y, por lo tanto, formaban parte de este estamento político que los agrupaba a todos en torno a una misma dinámica, reglas. Nosotros no queremos ser eso.

Nosotros somos partido-movimiento que debe tener una dinámica propia, una normatividad interna que debe atender y un programa de lucha que coincide con el Gobierno federal.

*-¿Pero tienen capacidad crítica frente al Gobierno?

Creo que sí, que al interior hay esta posibilidad. Sin embargo, el proyecto de gobierno que encabeza Andrés Manuel es el programa de lucha de Morena, que se vino construyendo durante muchos años, por lo menos 10 años, lo vemos ejemplificado en lo que es el programa de gobierno de López Obrador.

*-¿Cuál es su perspectiva de la oposición?

Hay una oposición partidista que está en crisis, el PRI, el PAN, el PRD no se diga, están en una grave crisis, porque la elección de 2018 los dejó realmente muy mal parados.

Sin embargo, creo que hay una oposición que no es partidista, que es la sociedad civil, que son movimientos sociales; es una oposición relativa, de repente está con el gobierno, de repente no, pero que mantiene su autonomía y, si se mantiene así, va a ser una real oposición y le va a servir mucho, no sólo a Morena, sino al gobierno, al ir ubicando muy bien su camino.

*-En una frase, ¿qué le dirías a la oposición partidista?

-Compórtense con ética, vean por el país y no sólo por sus intereses.

*-¿Qué le dirías a la oposición agrupada en la sociedad civil?

-Mantengan su autonomía, sean oposición cuando lo deben ser, y también sean fuerza unitaria de apoyo cuando se hagan las cosas bien.