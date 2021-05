Quiere León puesto directo a liguilla; vence 2-1 a Querétaro

El equipo esmeralda quedó, por el momento, en el cuarto puesto con 26 puntos, pero con los resultados de los próximos partidos pueden moverse, aunque de ser así, el repechaje lo jugarían como locales.

"Platiqué con los jugadores, los veo tranquilos y profesionales por el respeto que le tenemos al club. Aunque no hemos tenido un gran torneo, estamos esperando para ver si quedamos en los primeros cuatro lugares. No estamos conformes pero vamos a competir al máximo nivel para luchar por el bicampeonato que todos nos merecemos", mencionó Ambriz.

El estratega señaló que el objetivo corto era cerrar con triunfo en casa, para poder tener un buen lugar en la siguiente fase. "Les pedí que salieramos a ganar, a cerrar en casa con triunfo. Siempre hay cosas por corregir, hay que trabajar esta semana para mejorar. Dependeremos del ánimo de los jugadores y del compromiso que siempre tenemos, necesitamos llegar bien para el próximo partido".

Y a pesar de no verse como uno de los rivales a vencer, añadió que tienen la responsabilidad de buscar el bicampeonato de la Liga MX. "Vamos a pelear, tenemos la responsabilidad de ser los actuales campeones. Necesitamos un gran compromiso y estar al tope máximo para poder lograr estar en la final y ser campeones, los rivales serán complicados".

Querétaro

Héctor Altamirano reconoció que no ser contundente como visitantes, afectó al Querétaro, club que tras la derrota ante León está prácticamente fuera del repechaje. "No logramos ser la misma versión fuera de casa que cuando somos locales. Hoy teníamos en nuestras manos la oportunidad de acceder al repechaje. Pesa no ganar de visitante".

Además, "El Pity" señaló que "Me siento frustrado por lo que no pudo hacer de visitantes, ojalá que todo marche de la mejor manera y ver que sigue para todos".

Sobre su futuro en el banquillo de los Gallos Blancos: "Nosotros hemos tenido pláticas con la directiva, pero el objetivo primario era evitar la multa. No nos conformábamos con eso, me siento frustado y enojado por no generar lo que teníamos en nuestras manos. Ahora tocará sentarnos y ver que lo que quiere la directiva y lo que necesitamos para mejorar. Me siento tranquilo, ha sido un torno complicado, difícil, al final ojalá encontremos un equilibrio, rediseñar todo y hacer mejor las cosas".