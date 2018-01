Quiere Layún hacer historia con el Sevilla

"(Mi deseo es) aspirar a jugar lo más posible, lograr convencer a la gente y que esto pueda ser una historia a largo plazo", manifestó.



"Nunca he escatimado en los sueños y aspiraciones a nivel personal. Mi objetivo es luchar, sé que hay jugadores de mucha calidad, pero quiero aportar lo que pueda, aprender de todos ellos y hacer mi mejor versión día a día".



En declaraciones al canal del cuadro andaluz, el zaguero explicó que tras firmar su contrato solo piensa en ayudar a este cuadro a conseguir las metas que se han trazado.



"Hay objetivos que como club grande me quedan claro sin haber entablado conversación con la gente, que es aspirar a los lugares de 'Champions', que es el sitio donde este club merece y quiere estar", apuntó Layún.



Sobre su posición en la cancha, explicó que puede jugar en la defensa como lateral, pero que inclusive también se ha desempeñado como zaguero central.



"Juego de lateral izquierdo, también derecho Principalmente en los laterales es donde me desempeño, pero también he jugado en otras posiciones, incluso me tocó jugar una eliminatoria contra el Dortmund como central".



Destacó que "la adaptación a todas las posiciones es algo que me ha caracterizado a lo largo de toda mi carrera. Sobre todo me siento más cómodo en las bandas, que es mi hábitat".