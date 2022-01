Quiere la paz

La actriz se dirigió a sus historias de Instagram para decirle a Britney que deseaba hablar en persona con ella y no únicamente a través de reacciones en redes sociales, de acuerdo con el portal web Page Six.

"Britney, sólo llámame. He intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero todavía eliges hacer todo en una plataforma pública", dice el texto.

"Mientras tanto, deja de seguir con la narrativa de que no he estado ahí para apoyarte o que estoy inventando cosas. Estoy feliz de compartir cuántas veces me acerqué a ti y te apoyé y traté de ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te amo".

Las hermanas se han criticado de manera pública en los días pasados. Britney, de 40 años, ha afirmado que Jamie Lynn, de 30, no la apoyó mientras estaba bajo tutela legal, entre 2008 y 2021. Mientras tanto, la actriz de Zoey 101 dijo recientemente en que en una ocasión, su hermana mayor la encerró en un cuarto y la amenazó con un cuchillo.

La intérprete de "Toxic" negó las acusaciones.

"Jamie Lynn, ¡felicidades, nena! Has alcanzado un nivel completamente nuevo de bajeza... ¡Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo y nunca he pensado tan siquiera en hacerlo!", dice un texto que Britney compartió el fin de semana.

En un mensaje posterior, la cantante señaló que se siente herida por las supuestas falsedades que Jamie Lynn ha dicho sobre ella.

"¡Sólo sé que te quiero de manera incondicional! Así que adelante, di lo que quieras. ¡Es muy feo que una familia se pelee de manera pública, como lo estamos haciendo! Dices que me quieres, pero tu lealtad sigue estando con las personas que más me lastimaron", expresó Britney.