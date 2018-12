Quiere la naturalización para quedarse en México

"Me tenía amenazado la mara y me querían meter a la fuerza, me tuve que venir para acá", dice Andrés, migrante hondureño quien apenas acaba de cumplir 18 años.

Le gustan los frijoles y México, quiere quedarse para vivir con su familia en nuestro país: dejó todo por la violencia que sufre Honduras.

Originario de La Ceiba, ya no recuerda en que fecha salió junto con su madre, viajó en autobús, todo salió bien, sólo que al llegar al retén fueron detenidos por las autoridades migratorias y ahora está en el Centro de Atención a Menores Fronterizos.

"A veces me siento triste, pero se me pasa, mi mamá está conmigo, pero mi papá y mis dos hermanos están en Honduras", dice Andrés.

La meta es trabajar primero en nuestro país, en forma legal, luego cruzar a los Estados Unidos para poder juntar dinero y traerse a sus hermanos de Honduras.

"Mi objetivo es tener los papeles mexicanos, salir de aquí y trabajar e irnos a los Estados Unidos, mi país está feo porque no hay trabajo, hay delincuencia, casi no hay trabajo y aquí si hay bastante trabajo, hay mejores oportunidades", expresó.

¿No tienes miedo de lo que se dice de Tamaulipas, de la inseguridad?

"Aquí es porque está cerca de la frontera pero allá en México, en Chiapas no está peligroso, me gustaría vivir en la ciudad de México, podemos trabajar en una maquila con mi mamá y traer a mi hermano", respondió.

¿Tu idea es vivir en el país?

"Trabajar un año al menos y tratar de traer a mis hermanos con papeles, estamos pidiendo asilo político, pero ya llevamos casi cinco meses", recalcó.

¿Cómo te sientes aquí?

"Me voy a sentir mal el 24 porque va a ser feo pasarla sin mi familia, yo allá deje mis tíos, mis tías, primos", explica.

Andrés, comenta que él no llegó en caravana, pero dice que estuvo bien que salieran de su país, porque hay mucha violencia, aunque como en todo hay gente mala y gente buena, pero no se puede discriminar a todos.

¿Que te gusta de México?

"La comida está bien rica, sólo los taquitos casi no me gustan", respondió.

¿Te gustan los frijoles?

"Si me gustan, por esa mujer la pagamos todos, porque a todos nos gustan los frijoles, es lo que más se come allá y ella dijo que los frijoles sólo los cuchos se lo comían y no es así, tal vez porque querían sacarles buena comida a ustedes", dijo.

En Honduras estaba en segundo de preparatoria, por lo que dejó trunca su educación, la idea también es seguir estudiando, porque sabe que con un título puede conseguir un mejor empleo.