QUIERE JUGAR

Ronaldo González cambió de aires en busca de minutos en la Liga Premier. Dejó las filas del Atlético Reynosa y a partir de este torneo jugará con los Correcaminos. Casualmente Ronaldo podría debutar con su nuevo club este viernes, enfrentando nada más y nada menos que a su ex equipo en el arranque de la segunda vuelta.

Es un jugador habilidoso, encarador, un extremo de corta estatura pero con mucho pundonor. Las cosas no le salieron con el equipo de su tierra, en la primera vuelta solamente vio actividad en un partido, sumando apenas 9 minutos.

Por eso le pidió a la directiva salir y enrolarse en un equipo con menor promedio de edad, en donde ya lucha por un puesto.

"Me voy triste por no jugar, pero así es esto, a la gente del Atlético les digo gracias por todo, por cada momento que pasé, siempre estaré agradecido, creo que fue una buen cambio para mejorar futbolísticamente, porque en Reynosa no estaba viendo minutos y me estaba costando ya que tanta inactividad a la larga te hace daño, se que no tuve oportunidad también por la clase de jugadores que había, todos muy buenos y con experiencia", comentó el jugador oriundo de Veracruz, pero reynosense por adopción.

Mientras que en Reynosa el objetivo del club era ascender, en Correcaminos se trata de sacar jóvenes talentos para el equipo de Ascenso.

"Los objetivos son tener minutos, ser titular y ayudar en todo lo que se pueda al equipo, obviamente vengo pensando en marcar goles, en llamar la atención del primer equipo", afirmó González, quien portará la camiseta naranja con el número 222.

Ronaldo se muere de ganas por enfrentar a su ex equipo, pero la decisión la tendrá el entrenador. Apenas tiene tres semanas entrenando con Correcaminos y sabe que tendrá que ganarse su lugar, la buena noticia es que se siente muy a gusto con sus nuevos compañeros.

"Dios quiera y me convoquen para este partido, sería especial, se que no será fácil jugar pero yo me ganaré mi ligar, me fue bien en los partidos de pretemporada, el profe muy buena gente, siempre dándome la confianza, es un poquito difícil integrarte a un grupo que ya estaba, pero los compañeros me recibieron muy bien", finalizó.