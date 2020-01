Quiere ´Jona´ retirarse con el LA Galaxy

Jonathan dos Santos admite que el América es su gran amor, pero aun así quiere retirarse en el Galaxy.

Desde que Gio recaló en el club azulcrema, el menor de los Dos Santos ha sido cuestionado sobre si seguirá la ruta de su hermano. Ya lo hizo en el Villarreal, en el propio Galaxy e incluso han jugado en Selección.

"Nunca se sabe, hoy puedes estar aquí y mañana en México, pero como he dicho, si fuera por mí, si el club o la afición me quieren me quedaré aquí por toda la vida, me gustaría acabar mi carrera aquí, estoy muy feliz, me siento como en México, hay mucho mexicano. Mi familia también está aquí muy cerca.