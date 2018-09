Quiere ´GGG´ lastimar a ´Canelo´

Asunción, Paraguay

Gennady Golovkin amenazó con lastimar al "Canelo", mandarlo a la lona y cobrarse cuentas pendientes con el equipo del tapatío.

El kazajo se medirá el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, al tapatío Saúl Álvarez buscando romper el empate que tuvieron en septiembre de hace un año en la misma sede.

"Yo sólo quiero lastimar a Canelo. Lo quiero ver abajo y ponerlo en su lugar por todas las cosas malas que él y su equipo han hecho", expresó el monarca Mediano del CMB y AMB.

Golovkin, quien tiene 36 años --ocho más que el mexicano--, dijo que la edad no será factor.

"Vamos a ver si el 15 de septiembre es verdad que 'Canelo' quiere noquearme. La edad, me siento bien, como un peleador de 25 años, no hay ningún problema con eso", puntualizó. "Yo me siento bien, he tenido un gran campamento, y nos sentimos excelentes".

El mexicano Abel Sánchez, entrenador del kazajo, dijo que espera a unos jueces más atinados, pues le molestó el empate que dieron hace un año.