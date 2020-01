Quiere Foxx dar historias de esperanza

NUEVA YORK.

Comprometido y agradecido es como se siente Jamie Foxx con el trabajo que hizo para el filme Buscando Justicia (Just Mercy), que le acaba de dar su quinta postulación al premio del Sindicato de Actores (SAG) como Mejor Actor de Reparto.

"Jamás dejaré de tener esperanza, pero no me refiero. (a los premios), sino a trabajos como estos, en donde hay esperanza y compromiso social.

"Me siento muy agradecido porque interpretar a Walter McMillian fue muy complejo.

Fue un hombre condenado a muerte por un crimen que no cometió.

Mi principal misión es hablar de cómo podemos ayudar a no destruir la vida de una persona por el simple hecho de seguir un sistema que no funciona. La corrupción destruye vidas y no debería existir", afirmó Foxx en entrevista.

De 52 años, y con una lista de trofeos que incluye Óscar, Grammy y Globos de Oro, el también rapero y productor musical resaltó la importancia de darle espacios al filme que protagoniza y produce Michael B. Jordan como el abogado Bryan Stevenson.

"Tenemos héroes en la vida real como Bryan, un especialista en leyes que ha hecho todo lo posible por liberar a convictos inocentes condenados a la pena de muerte.

"Y tenemos a actores jóvenes, brillantes, que buscan realizarse como productores como Michael B., quien tiene un compromiso mayúsculo al hacer filmes como este, conmovedores, reales, y a quien le agradezco que me haya puesto en el radar y que me haya considerado para hacer semejante papel", agregó Foxx.

Conocido también por sus papeles en Colateral: Lugar y Tiempo Equivocado y Django Sin Cadenas, el texano radicado en Los Ángeles aseguró sentirse confiado de que Buscando Justicia, que se estrena en México el último fin de semana de enero, tendrá un impacto social positivo.

"Es un tema muy fuerte del que se tiene que hablar. Me da una alegría indescriptible saber que contamos con Bryan para continuar haciendo de nuestra sociedad un mejor lugar, pero nos hace falta mucho.

"Hablar con él es aprender de ética, de valores, de sentimientos positivos y, sobre todo, de la actitud del servicio, el servicio de ayuda, quisiera que todos lo conociéramos y lo aplaudiéramos". En este largometraje basado en hechos reales, el actor, cuyo nombre real es Eric Marlon Bishop, destacó la importancia de que el director Destin Daniel Cretton haya centrado la narrativa en mostrar la inocencia de Walter y de probar que el sistema legal de la Alabama de hace 40 años culpaba a los negros y pobres sólo por su condición social.

"Al filmar la película llegué a varias reflexiones, y la principal fue que recordé a mi abuela cuando me reprendía porque criticaba, de adolescente, muchas actitudes de gente de mi comunidad religiosa.

"Siempre he sido creyente, y en las reuniones en misa había personas que no me parecía que fueran congruentes.

Ella decía que todos estábamos bajo el mismo paraguas, sin importar de cual religión éramos y cómo la profesábamos. decía que procurara ser yo el mejor y no me dejara influenciar por quien consideraba que era peor".

Foxx, quien acudió a una lujosa suite del JW Marriott Essex House en Manhattan con su equipo de video y audio que trabajan con él para redes sociales, agradeció al público que se tome el tiempo para ver el filme, pues cree que es una gran inversión humana y de espíritu.

ASÍ LO DIJO:

"Desde niño fui educado para ser religioso, y aunque mi vida ha cambiado en muchos aspectos, mi disciplina espiritual no. Soy un hombre comprometido con mi espíritu para alimentar al ser humano. Cada día me siento más pleno". Jamie Foxx, actor, productor y cantante.