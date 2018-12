Quiere fin de año tranquilo

Ciudad de México

Si bien Montserrat Oliver agradece un 2018 lleno de trabajo, la conductora espera pasar un fin de año más tranquilo y rodeada de las personas que ama, por lo que ya planea su fin de año en una casa ubicada en Texas.

"Me voy a quedar con mi hermana, con mis sobrinos, con Yaya, una prima y un primo y ya. ¿Qué le pido a la Navidad este año? Paz, amor, ya sé que está trillado, pero eso, confianza en nosotros mismos, en no criticarnos los unos a los otros, en darnos cuenta que todos somos parte de todos, en que por favor nuestro nuevo presidente no la cag...", indica riendo.

Oliver también festeja que la dinámica que ha mostrado a cuadro de la mano de Yolanda Andrade cumpla un aniversario más, mismo que la hace recordar sus inicios a su lado.

NO QUIERE VIAJAR

"¡Ya 18 años! ¿Lo puedes creer? Y lo dijimos, cuando empezamos a hacer Las hijas de la madre tierra: ´¿Qué tal que seguimos haciendo el programa hasta viejitas y hacemos tips de las reumas?´ Y ahí vamos.

"No sé lo que venga, todavía me faltan grabar programas de Montse y Joe para poderme ir de vacaciones y no quiero viajar, me quiero quedar tranquila, acomodar mi clóset".

La conductora explica que ese momento de paz no lo había podido concretar debido a las grabaciones del programa Reto cuatro elementos, donde repitió como conductora.

"Me clavé, estuve ahí todo el año. Cuatro meses la primera temporada y tres y media la segunda, con el lapso de Rusia en el mundial estuvo muy bien mi año y no vine a México".