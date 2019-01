Quiere encarnar a su mamá

Hermosillo, Sonora.

La cantante española Shaila Dúrcal expresó su anhelo por estelarizar la serie inspirada en la vida y obra de su madre, Rocío Dúrcal, aunque es un proyecto que todavía no tiene una fecha definida para comenzar.

"Se ha hablado sobre la serie, pero no está dado del todo. Soy fiel creyente de que cuando las cosas tienen que ser, se dan. Todavía no se ha cerrado, pero es algo que siempre está ahí, que la gente quiere", comentó Shaila.

SUS ANÉCDOTAS

Recordó que su madre le contaba de las veces que alguien de la prensa le preguntaba cómo había comenzado su carrera, y siempre les respondía la anécdota de cuando su bisabuelo la llevó a concursos de radio.

"Sería bellísimo poder contar eso. No todo fue color de rosa como se cree, a veces las series exageran un poquito, pero es bonito, para que la gente vea cómo fue que mi mamá hizo su carrera", comentó.

A pesar de ello, la intérprete de 39 años de edad indicó que también quiere separarse un poco de la imagen de su progenitora, aunque dice que es difícil ya que cada día se parezco más a ella.

"Ya sé que me parezco mucho, pero no soy ella, aunque no descarto interpretarla. Sería maravilloso poder hacer un proyecto muy bonito como ese".