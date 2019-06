QUIERE EMULAR A ANDY RUIZ

Guadalajara, Jalisco

Cuando vio triunfar a Andy Ruiz, sintió que era su momento de buscar otra hazaña.

Alejandro Solórzano retará el 10 de agosto en Mississippi a Arnold Adams para intentar apoderarse del título mundial de los pesos completos de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

"Cuando quedó campeón me quedé de 'no manches', ahora sigue 'Goliath' de ser campeón mundial, vamos por todo. Mi meta no es ser sólo campeón de Bare Knukcle, es ser campeón mundial de artes marciales mixtas y próximamente habrá noticias de que incursiono en el boxeo buscando el título mundial también", comentó el jalisciense de 30 años.

BKFC es una nueva compañía de artes marcias mixtas cuyas principales características es que las peleas son a puño limpio a cinco rounds de dos minutos cada uno y en un ring circular.

Su debut en esta liga fue en febrero de este año en Cancún, donde noqueó a Erik Leander. Como profesional debutó en agosto de 2012 y en AMM tiene una marca de 13-2. En 2018 se presentó en Combate Américas y su récord es de 2-0.

"La liga va en crecimiento, es reconocida mundialmente, peleadores de UFC o Bellator pelean ahí, boxeadores ex campeones mundiales también están ahí", señaló Solórzano.

"Goliath" entrena en Lobo Gym con Francisco Grasso y Atletix y su boxeo lo perfecciona con Mario Baeza.

"Vamos bien conscientes de que vamos a ganar, buscaremos el nocaut. Mi preparación se está basando en box porque es boxeo 'sucio', hacemos muchísimo box, tres veces al todos los días", dijo Solórzano.