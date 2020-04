Quiere el reynosense Ronaldo González seguir con el ´Corre´

Uno de los jugadores que debería de tener su lugar asegurado en los Correcaminos para la nueva aventura que enfrentarán en la Liga de Desarrollo es el reynosense Ronaldo González.

El mediocampista ofensivo de 20 años de edad no solamente fue clave para que los naranjas cumplieran con la regla de los menores sino que encajó perfecto en el esquema del técnico Roberto Hernández.

"Estoy un poco desilusionado, el equipo venía haciendo cosas muy importantes, formamos un gran grupo dentro y fuera de la cancha y me siento triste porque ya no seguimos en la competencia, todos tenemos esa incertidumbre de no saber que pasará con nosotros, es de lo que vivimos, de lo que dependemos y a parte extraño todo del futbol, los entrenamientos y los partidos", opinó el jugador sobre la cancelación del torneo Clausura 2020 y la desaparición del ascenso.

Apenas el pasado fin de semana los Correcaminos rompieron filas tras reunirse con su directiva y por el momento todo es incertidumbre.

"Mi situación en el club es como la de todos en este momento, no porque de la edad (Sub 23) tengo un lugar asegurado, creo que no es así, la postura del club es ver que va a pasar en este tiempo con la regla de los mayores y esos detalles, yo estoy a la espera de saber que va a pasar conmigo, no es que yo tenga el futuro asegurado", explicó con tono de angustia.

Desde antes que lo debutara Carlos Reinoso (tanto en Copa como en Liga) Ronaldo ya tenía un romance con la camiseta naranja con la que prácticamente revivió, es por eso que su principal objetivo es continuar en ese club.

"Yo estoy agradecido con Correcaminos, creo que les debo todo lo que soy ahora como persona y como futbolista, es una institución que me abrió las puertas y me ha hecho crecer, todo el personal desde la directiva pasada y ahora con el ingeniero Miguel Mansur, todos han sido muy buena gente, me gustaría seguir ahí, me siento muy feliz ahí, pero si me toca irme creo que me iría bien porque también lo he dado todo y siempre me la partí en la cancha por esos colores",

Deshacerse de González sería un error para el conjunto de la UAT. El camiseta 84 se ganó a pulso la titularidad en un plantel plagado de futbolistas experimentados. Sumó 459 minutos, fue el menor que más jugó y las estadísticas no mienten.

"Contento por eso, llegó un nuevo cuerpo técnico y desde el primer día me dieron la confianza, nunca me trataron como un menor, aunque daba los minutos por ello, ellos me decían que el puesto me lo había ganado independientemente de la edad, en cada entrenamiento siempre estuve con la disposición de aprender, me siento feliz porque eso habla bien de mi trabajo y creo que un jugador con minutos tiene más oportunidades de buscar nuevos retos", afirmó.

Hace no mucho vistió la camiseta del Atlético Reynosa a la que también le guarda cariño, es por es que espera verlos el próximo torneo en la Liga de Desarrollo.

"En Atlético Reynosa están haciendo las cosas muy bien, no me sorprendería que ya estuvieran en la Liga de Desarrollo porque son una gran institución, cuando estuve ahí no fue mi mejor paso pero siempre he dicho que es una gran plaza donde la afición necesita ya estar en otra división", aseguró el nacido en Veracruz pero criado en la frontera.

A causa de la pandemia (COVID-19) tuvo que regresar a esta frontera, pero no todo ha sido malo ya que por el momento disfruta estar con sus padres. Físicamente Ronaldo continúa entrenando desde su casa con los trabajos que les dejó el club esperando pronto conocer cual será su futuro.

"Tengo muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien y seguir cumpliendo mis sueños y obviamente uno de esos sueños es debutar en Primera División", finalizó.