Quiere el ´Conejito´ Brizuela retirarse con el Guadalajara

Isaac Brizuela tiene entre sus varias metas a lograr, ir a Europa si sale la oportunidad y en caso de no darse esto, ya no quiere vestir ninguna otra playera en la Liga MX que no sea la actual, porque desea retirarse en Chivas, equipo del cual dice estar enamorado.

"Quiero hacerle saber a la afición que estoy muy contento, me quiero quedar aquí hasta mi retiro. Quiero vivir el presente, disfrutar estos momentos, tratar de llevar a este equipo a los primeros lugares, tener más título es algo que deseo, levantar otro título con esta institución".