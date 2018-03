Quiere dedicar TRI quinto partido a Decio de María

Como regalo de despedida a Decio de María por parte del Tri, el quinto partido o más en la Copa del Mundo.



El dirigente de la FMF culminará una gestión de tres años al frente del organismo luego del Mundial de Rusia y por ello en el Tricolor quieren obsequiarle una despedida histórica, como desea el director de Selecciones Nacionales, Dennis Te Kloese.



"Al final en el futbol siempre tienes que tratar de trabajar en el largo plazo, pero consciente de que en el corto plazo pueden pasar cosas por resultados, por decisiones, por diferentes cosas, pero esto no nos va a afectar, es más, nos va a fortalecer en hacer las cosas todavía mucho mejor y entregar los mejores resultados a Decio en estos meses y que él disfrute de su gestión de aquí al Mundial, como se lo merece", mencionó.



¿Sería un quinto partido? ¿Entregarle ese buen resultado?

"O más...".



Te Kloese descartó que el anunció de la salida de Decio y la próxima llegada de Yon de Luisa al organismo desestabilice la estructura de Selecciones Nacionales a escasos 100 días del inicio de la Copa del Mundo.



"El objetivo sigue siendo el mismo y no podemos pensar en otra cosa que no sea el Mundial. Todos los temas alrededor como lo es Liga de Naciones, femenil o menores y el tema de Decio y la persona que lo va a reemplazar que en el mundo del futbol es muy reconocido como lo es Yon de Luisa es un tema a tratar después del Mundial y no distraernos, es más, debería de ser para hacer más énfasis en hacer las cosas bien y que Decio tenga los últimos meses de su gestión de manera positiva y como lo merece.



"Todos los que estamos muy cercanos a él nos da una tristeza porque es una gente muy querida dentro de la Federación por toda la gente que trabajamos con él y para él y con el compromiso de haber estado muchos años bajo su mando, creo que es una decisión que toma consensuada con su familia y merece todo el respeto", mencionó.