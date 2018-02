Quiere David González ver a peloteritos en Grandes Ligas

Durante la visita que hizo ayer David González a la ciudad fue notable que no le agrada en lo absoluto la manera en que la Liga Mexicana de Beisbol firma peloteros de tan temprana edad y los “esclaviza” en el olvido al no darle un rápido entrenamiento.

Hace 3 años el padre del pelotero ligamayorista Adrián González demandó a Grandes Ligas por el caso del pelotero Daniel Pesqueira, quien no pudo hacer pretemporada con los Medias Rojas de Boston por un documento que envió la Liga Mexicana de Beisbol que “demostraba” que tenía contrato vigente con los Diablos Rojos del México.

“Yo no tengo nada contra ellos ni me interesa porque no es un producto que nos llame la atención. Liga Mexicana firma chamaquitos de la edad que sea pero el problema es que no se los lleva entrenar inmediatamente y yo estoy en contra de eso, que bueno que son una competencia para nosotros, ya una competencia minoritaria porque nosotros estamos más arriba que ellos”, comentó minutos antes de observar el ‘try out’ que se hizo para la nueva Academia de Beisbol González en Reynosa.

David González aseguró que el hacer las escuelas González no tiene una finalidad económica y está consciente en que no espera ganar nunca nada porque ellos están decididos gastar para que el pelotero mexicano llegue al mejor beisbol del mundo.

“Nosotros no hemos ganado un centavo y yo creo que nunca vamos a ganarlo porque nosotros no lo hacemos por dinero, estamos gastando dinero en los chamacos de México porque una vez que los firmamos el pelotero se va a Tijuana y va estar comiendo, durmiendo y entrenando gratis”, lo dijo contundente.