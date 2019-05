Quiere dar vida a la maestra

Ciudad de México

Luego de interpretar a Diana Laura Riojas, esposa de Luis Donaldo Colosio en la serie Historia de un crimen: Colosio, la actriz Ilse Salas se postula para dar vida a Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A finales del año pasado, el productor Pedro Torres dio a conocer que leía libros y noticias acerca de ella para empaparse de su trayectoria magisterial y política en México. Informó que Fernando González, yerno de Elba estaría al frente del proyecto.

Aunque ha trascendido que la actriz Roxana Chávez pudiera interpretarla en su etapa adulta, Ilse Salas asegura que es la ideal para su periodo juvenil, aunque muchos le digan que físicamente no tiene parecido con la sindicalista.

SU SUEÑO

Me encantaría, es mi sueño encarnar a esa mujer desde sus inicios. No me han buscado, pero sería fantástico que se arriesgaran por mí.

Ya sé que no me ven con cara de Elba Esther, cosa que agradezco mucho, lo considero un halago, pero si apelan a la transformación de una actriz, estoy puestísima. Se puede hacer mucho con maquillaje", declaró Ilse Salas en entrevista.

La actriz asegura conocer a fondo la carrera de Gordillo, quien además de su cargo en la SNTE, fue tres veces diputada federal y senadora de la República, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual también fue Secretaria General de 2002 a 2005.

ESTÁ EN VEREMOS

Elba Esther era muy diferente de cara en los 70 y 80, pero físicamente se fue transformando, por eso me parece que es un personaje tan teatral y su espíritu es muy interesante. Ojalá se haga la bioserie y que se haga bien, vale mucho la pena", subrayó.

Ilse Salas, resaltó que le intriga en demasía todo lo que la ex líder magisterial ha logrado en su carrera; incluso, cuando fue juzgada por delitos e internada en el Reclusorio Femenil de Tepepan para luego ser trasladada a Santa Martha Acatitla acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Es una mujer con un poder político impresionante, mismo que no sé a bien de dónde viene ni cómo lo ha sostenido durante tanto tiempo. Es una mujer que ha conseguido un lugar súper poderoso en un mundo de hombres y no sé a costa de qué", apuntó.