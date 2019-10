Quiere dar el ejemplo

Ante situaciones que exigen máxima concentración, Miguel Herrera, DT de las Águilas, dijo que quiere ser el primero en poner el ejemplo.

"La (tarjeta roja) de Roger es una desconcentración y lo platicamos con Roger, da un poco al traste con el trabajo del equipo y eso nos condiciona, son cosa que pegan, no podemos perder la cabeza de esta forma, trataremos de mejorar, empezando por mi", explicó Herrera.

Sobre el duelo de hoy ante Necaxa, Herrera reconoció que será una tarea difícil, pero no imposible si evitan los errores de concentración que cometieron ante Cruz Azul.

"Es un partido difícil, Necaxa tiene buen equipo, hace bien las cosas, está en la parte alta, pero tampoco está lejos, a tres puntos, vamos a tratar de hacer un gran partido.

"Se trabaja, puedes tener un traspié, pero se trabaja para levantarse la próxima semana. No podemos vivir de una semana mala, tuvimos un mal resultado, un partido que no se hizo bien, le dimos vuelta a la página y a seguir, por eso el equipo está consciente de mantenerse en la parte de arriba de la tabla", explicó.

Finalmente, "El Piojo" se pronunció a favor de mantener en el plantel a Paul Aguilar, quien está próximo a terminar su contrato con el América.

"De Paul (Aguilar) queremos que se quede, no corre en mis manos la decisión, claro que si quiero que un equipo se mantenga, pediré que esté por cómo se maneja, claro que si sabemos que si no anda bien, no jugará. Creo que tiene una renovación automática por ciertas condiciones, es lo que me han comentado si se da o no, insistiré en quedarme con la base del plantel uno quiere", sentenció.