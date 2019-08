Quiere crear conciencia

Ciudad de México

Lo que comenzó como denuncia de un caso personal, se tornó en una oportunidad para que como figura pública, Joy Huerta evidenciara las adversidades que vive a diario la comunidad LGBT+ al momento de exigir sus derechos.

La integrante del dueto Jesse & Joy se sintió discriminada por la Secretaría de Relaciones Exteriores al tramitar, junto a su esposa Diana, el pasaporte de su hija Noah, pues le exigieron papeles que no eran parte del proceso.

"Lo que quiero es que se tomen cartas en el asunto. Hay alrededor de 12 millones de personas en todo México dentro de la comunidad y si estas personas quieren casarse o tener hijos, se me hace injusto que no sólo las hagan viajar lejos de su ciudad para registrarlos, sino que les entorpezcan el trámite porque a una persona no le parece", dijo la cantante en entrevista.

Pese a recibir la pronta respuesta y ayuda de la SRE y del canciller Marcelo Ebrard para resolver su trámite, Joy aseguró que hay mucho trabajo por hacer en cuestión de igualdad y reconocimiento de los derechos para las familias homoparentales.

"No quiere decir que aquí se acaba la lucha. Por ejemplo, me voy enterando que el matrimonio igualitario es legal en todo el país. Sin embargo, hay ·stados que se rigen en la religión y no lo quieren llevar a cabo. Entonces a mí me confunde enormemente porque supuestamente somos un país laico.

ALZA LA VOZ

Joy resaltó que es una lucha que requiere de mucho tiempo y cree que no nadamás es un problema que tiene la comunidad LGBT+, sino a nivel país.

Sostuvo que la sensibilización del personal y cambios en los trámites, son medidas que pueden contribuir a disminuir casos de discriminación, pero también el trabajo en conjunto y la denuncia colectiva.

"A mí me vale madres ser una persona pública. Me da gusto que pueda usar mi plataforma para algo más que el entretenimiento de la gente".