QUIERE CINTO DE LA ‘BARBY’

Ciudad de México

El título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) es el objetivo de la pugilista Jackie Nava, mismo que ostenta Mariana “Barby” Juárez, por lo cual es la pelea que esperaría para 2018.

“Yo quiero ganar otro título del mundo, pero ahorita lo tiene ella (Mariana), es una pelea que podría llamar la atención, ella es la campeona y tiene mucho nombre, puede ser una pelea que llame la atención para México, la gente la está pidiendo”, dijo.

Luego de anunciar que correrá el “Maratón Gobernador” en Mexicali, Baja California, en espera de recaudar cinco mil pesos por cada kilómetro para totalizar al menos 200 mil pesos y ayudar a los niños que perdieron a sus padres en los sismos de septiembre, agregó que podrían existir otras opciones, pero el cetro gallo es su objetivo.

“Fui la primera campeona del CMB y me he mentalizado en buscarlo, puedo dar el peso gallo, es el título que me interesa ahorita y vamos viendo qué puede pasar, quizá otra pelea y encausándonos ahí”, comentó.

La diputada federal, quien dejó en claro que es un hecho su regreso al ring en el primer semestre de 2018, tiene claros sus planes, pero desconoce qué pueda pasar con la actual monarca, quien ha manifestado su deseo de buscar el cetro supergallo.

Por otra parte, aunque el promotor Fernando Beltrán espera su pronto regreso, la “Princesa Azteca” reconoció que pelear en febrero sería dar ventajas, por lo cual esperará a mediados de año para su regreso, ya sea en la pelea titular o con otra rival.