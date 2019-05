Ciudad de México

El actor Chris Evans, quien interpreta a Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, reveló que quiere casarse y tener hijos.

En una entrevista para la revista Men's Journal, el intérprete confesó que le gustan las cosas ordinarias y estar en su hogar.

"Realmente quiero hijos. Me gustan las cosas ordinarias y estar en casa. Quiero una boda. Quiero tallar calabazas (en Halloween y decorar árboles de Navidad", comentó a la publicación.

AGRADECIDO CON "EL CAPITÁN"

Sobre su papel como Capitán América, Evans aseguró que su personaje lo convirtió en una mejor persona.

También comentó el desafío que fue interpretar al superhéroe, ya que habla de una integridad y fortaleza moral inamovible.

El histrión dijo que Jennifer Lopez es su crush, y cuando la conoció, evitó decir cualquier comentario inapropiado.

"Cállate. No seas un imbécil. No digas nada porque no sabes qué decir", relató.

Jlo su amor platónico

