Quiere ´Canelo´ hacer su propia historia

Saúl Álvarez está a dos semanas del duelo ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

"Yo hago mi historia, los demás peleadores hacen su propia historia. No me quiero comparar con otros peleadores. Yo sólo quiero hacer mi historia", señaló en el programa Last Stand Podcast, del periodista de ESPN Brian Custer.

Pero el tapatío sabe que en caso de lograr unificar los títulos de peso Supermediano del CMB, OMB, FIB y AMB irremediablemente hará historia.

´LO CRITICAN POR SER UN CHINGÓN...´

Saúl Álvarez recibe constantes críticas a su carrera porque es el mejor, así lo dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

"Por ser exitoso, por ser un chingón. Por ser la persona que cayó en lo más bajo cuando lo venció Floyd Mayweather Jr. (2013), sus críticos lo festejaron al máximo, el que haya perdido", comentó el directivo a TUDN.

"El pelirrojo que tiene novia guapa, que ya gana mucho dinero, exitoso... perdió. Pudo haber quedado ahí abajo, pero trabajó y ahora es el boxeador y deportista más importante de todo el mundo".