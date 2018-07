¡QUIERE EL ASCENSO!

Moisés Hipólito, el nuevo delantero del Atlético Reynosa, viene con la misión de regresar de inmediato al Ascenso MX pero con todo el equipo, es por eso que el título de goleo individual pasa a segundo término. El atacante llegó como refuerzo procedente de los Potros UAEM y se espera mucho de él. Su experiencia será clave para hacer olvidar lo más pronto posible tanto al "Nino" Torres como a Alonso Hernández.

"Yo voy a tratar de hacer la mayor cantidad de goles que se pueda, pero el objetivo principal es el campeonato y no un título de goleo, yo vengo aquí a aportar mi experiencia y lo que sé hacer, les puedo decir que van a ver mucho esfuerzo de mi parte, voy a tratar de ayudar a mi equipo con goles o con asistencias, pero el objetivo no es individual sino ascender como equipo", afirmó el oriundo de Minatitlán.

Hipólito llegó para ser el nueve titular del "Atleti", en lo que va de la pretemporada el técnico Esteban Mejía ha depositado toda su confianza en este "Tanque" que poco a poco se va acoplando a su nuevo equipo.

"Los partidos de preparación son para experimentar y ver en que estamos fallando, nos estamos acoplando mis nuevos compañeros y yo, pero si Dios quiere en la jornada 1 vamos a estar al cien", comentó el camiseta 11.

Sobre el partido del sábado que terminaron empatando 0-0 ante Correcaminos y en el cual hubo, dijo que a pesar de

"Yo destacaría que tratamos bien la pelota, tratamos de jugar siempre por abajo y de crear opciones, destaco también que no nos desesperamos, no me gustó que hubo muchas patadas pero así es el futbol y a veces así estarán los partidos y más en esta división, hay que aprender de eso", finalizó.

