Quiere apoyar a víctimas de abuso sexual

Ciudad de México

Dakota Johnson sorprendió en el festival Global Citizen al dar su número de teléfono para que las víctimas de abuso sexual le cuenten sus historias.

"Quiero ayudarlas, mujeres y niñas al rededor del mundo, cuenten su historia", dijo la actriz.

"Este es mi número de teléfono. Quiero que me llamen y quiero que me cuenten su historia en una nota de voz. O quiero que me envíen un mensaje a dakota.johnson@globalcitizen.org. Quiero que me digas por lo que has pasado como mujer y niña en este mundo", destacó Johnson.

La estadounidense de 28 años también dijo que no había problema si las víctimas no hablan su mismo idioma, pues tienen un equipo para eso, y además dijo que también cuenta con un equipo especializado en caso de recibir amenazas.