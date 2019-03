Quiere aportar a la salud mental

Ciudad de México.

Después de siete años de su estreno en México, la puesta en escena "Toc Toc" vuelve por una corta temporada con un elenco muy particular encabezado por Lola Cortés.

"He tenido la oportunidad de no sólo hacer musicales, pero creo que nunca me había topado con un personaje que fuera tan hermético, tan oprimido, tan angustiado, pero estoy muy contenta de salir de esta zona de confort de la actriz de comedia musical", declaró Lola.

Ella junto con Faisy, Silvia Mariscal, Ricardo Fastlicht, Pedro Prieto, Darina Romo Y Sandra Quiroz, interpretarán a un grupo de pacientes con trastornos obsesivos compulsivos (TOC), que visitan al mismo tiempo un psiquiatra que nunca llega a la consulta, por lo que se desata una situación hilarante.

EN TONO DE COMEDIA

"A pesar de que el tema es doloroso, difícil y se habla de gente que tiene el problema y sufre, está mostrado con todo el amor que puede dar una comedia. Lo interesante es que trata un tema que es de divulgación científica, y por lo tanto la gente empezó a entender que esto pasa con mucha frecuencia, así que de alguna manera aportamos nuestra granito de arena a la salud mental del universo", declaró por su parte la directora Lía Jelín.

Toc toc iniciará una temporada de sólo 10 semanas a partir del 7 de marzo, en el escenario del Teatro Libanés, además, dependiendo de los resultados, es muy posible que inicie gira por el interior de la República.

"Hacer una nueva versión significa borrar lo anterior de tu cabeza y volver a empezar de cero, sino no tendría sentido, se trata de reinterpretar lo ya hecho y creo que lo hemos logrado", explicó Morris Gilbert.

PROTAGONISTA. La obra esta encabezada por Lola Cortés.