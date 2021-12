Quiere Andy Blue que ´Santa´ la sorprenda

A la también modelo y bailarina le encanta la época decembrina porque puede olvidarse de la dieta y comer todos los manjares de la temporada y aunque confiesa que no se ha portado del todo bien, si espera descubrir coquetos regalitos bajo su árbol.

"Santa y los Reyes Magos ya no me trae nada porque me porto mal, aunque este año espero que sí me traigan ropita, en particular ropa deportiva, para seguir entrenando y cosméticos para arreglarme", confesó la originaria de Tapachula, Chiapas.

En su visita en el Museo del Juguete Antiguo, Andy recordó cuando en su niñez recibió, tanto por Santa como por los Reyes Magos, lindos regalos que le hicieron sonreír y ahora esa sonrisa proviene de los momentos que pasa en familia.

"Me traían barbies, el micro hornito, cabbage patch, todos los juguetes de niñas; el regalo que más añoré que me trajeran fue una muñeca que arrullaba a su bebé.