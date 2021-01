Quiere AMLO ser virrey sin contrapesos: Xóchitl Gálvez

Para diputados y senadores panistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador busca convertirse en "un virrey", sin ningún ente que le exija o critique.



"Definitivamente el Presidente no quiere contrapesos. Si por él fuera desaparecería el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sería el virrey de este País, con todo respeto para él", aseguró la senadora panista Xóchitl Gálvez.

"La verdad es que no acaba de entender que él no puede ser juez y parte, que él no puede auditarse sus cuentas públicas, que el de él ha sido un gobierno opaco, la Función Pública ha sido su alcahuete".

El Presidente, criticó, ni siquiera conoce cómo operan los organismos autónomos, y un ejemplo claro es el INAI, por lo que, consideró, ni siquiera entiende qué es la protección de datos personales.

Gálvez recordó que los mexicanos, los partidos y organizaciones, han peleado décadas para construir esos organismos y lograr una separación del Gobierno federal, para que él busque romper esa lucha por capricho.

"El INAI obviamente es un instrumento de los ciudadanos, no es un instrumento del Presidente, no lo vamos a permitir. Vamos a apostarnos en el Senado, todavía tenemos la posibilidad de tener una mayoría que no la tienen ellos en totalidad y creo que habría gente del propio Morena que no le daría los votos para desaparecer instituciones tan importantes como es el INAI", añadió.

En conferencia de prensa, los legisladores consideraron que López Obrador primero debería corregir lo que está mal en sus secretarías, resolver la incapacidad que tienen muchas de ellas para resolver problemas, antes de pensar en darles mayores facultades.

"Es en serio, desaparecer los órganos autónomos sería el último clavo en el ataúd de los contrapesos, ya no de Poderes, de los contrapesos administrativos. Evidentemente los comentarios que da el Presidente son totalmente incongruentes", abundó el diputado Miguel Riggs.

La diputada federal Cecilia Patrón afirmó que restarle autonomía al Sistema de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes estaría confirmando que las políticas públicas para este sector no le interesan.

"Desde la desaparición de las estancias infantiles, que ha dejado a miles de niñas y niños desprotegidos, sin un espacio donde puedan ser cuidados; se ha dejado a niñas y niños sin tratamiento de cáncer, y hoy quiere desaparecer este sistema, a lo mejor él no entiende el trabajo que es crear políticas públicas transversales que los protejan", dijo.