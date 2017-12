Quiere AMLO a los maestros bajo control político: Nuño Mayer

México.- Con su pretensión de cancelar la reforma educativa, Andrés Manuel López Obrador quiere que los maestros vuelvan a estar bajo control político y que los niños y jóvenes no aprendan a criticar y a exigir, aseveró Aurelio Nuño Mayer.



El coordinador de campaña del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, enfatizó que quien humilla y falta al respeto a los maestros, no es la reforma educativa, sino el propio López Obrador.

“Lo que está planteando es regresar a un viejo modelo en donde los maestros estén bajo control político, en donde para acceder a sus plazas las tuvieran que comprar, como sucedía antes”, señaló en entrevista radiofónica con Guadalupe Juárez para La Red.

Resaltó que a partir de la reforma y el nuevo modelo educativo, los maestros han podido ganar sus plazas a partir de su mérito y de su esfuerzo, no porque las hayan tenido que comprar, o porque conocieron a alguien en el sindicato o en el gobierno.

Nuño Mayer señaló que el precandidato de Morena también ofende a los padres de familia que exigen la mejor educación para sus hijos, y para ello quieren a las mejores maestras y maestros, que se hayan evaluado, que estén haciendo una carrera, y no por razones políticas.

“Quieren que sus hijos aprendan a aprender y que tengan las habilidades del siglo XXI y no quedarse en la memorización del siglo XX. Quieren que sus hijos hablen otro idioma, cosa a la que también se opone Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Es decir, López Obrador está mostrando que los niños y las niñas de México no le importan, y está humillando a las maestras y a los maestros que tienen una gran vocación y que hacen un gran esfuerzo por superarse, sostuvo el coordinador de campaña de José Antonio Meade.

Comentó que López Obrador tiene una visión de hace muchos años, y piensa que para poder obtener votos, tiene que hacer pactos con líderes, como Elba Esther Gordillo.

“Piensa que esa alianza le va a dar votos, sin importarle que esa alianza representa todo esto viejo que durante muchos años tuvimos que enfrentar, y que se señaló como una de las principales debilidades para el futuro de México y que es entregar el futuro de los niños y de las niñas por votos políticos”, expresó.

Nuño Mayer enfatizó que el político tabasqueño además está demostrando que es alguien que no tiene ideas.

“Cuando lo han cuestionado como lo estoy cuestionando ahorita jamás ha respondido con un argumento. Responde con alguna mala broma o responde con algún insulto, y creo que eso lo pinta de cuerpo entero".

Aseveró que se trata de alguien intolerante que no está dispuesto a debatir, que no entra al mundo de las ideas, alguien que está anclado en el pasado y que tiene estos referentes de hace 30 o 40 años. "Alguien a quien no le importan los niños, sino solamente los votos”.

El exsecretario de Educación Pública dijo que otra de las cosas que no le gusta a López Obrador del nuevo modelo educativo, es que los niños vayan a tener una educación crítica, que piensen por sí mismos, que sepan argumentar, que sepan debatir, que sepan señalar y que sepan exigir.

"Eso no le gusta a López Obrador, él solamente quiere mandar, no quiere niños y jóvenes que lo vayan a cuestionar, como aquí lo está demostrando. Entonces, aquí está mostrando cómo es López Obrador de cuerpo entero", reiteró Nuño Mayer.