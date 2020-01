¿Quiere AMLO conferencias "mañaneras" los sábados y domingos?

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que para responder "a calumnias, mentiras y noticias falsas", podría ofrecer conferencia de prensa matutina también los fines de semana, y no sólo de lunes a viernes.

"Y también aquí ir respondiendo a calumnias, a mentiras, alarmas, a noticias falsas. Y si siguen así y no nos alcanza de lunes a viernes, va a haber mañanera sábado y domingo, pero no les vamos a dejar espacios para la desinformación, para la manipulación, porque a veces como tenemos mañanera el viernes, a partir del viernes empieza la desinformación, la manipulación, hasta el lunes que volvemos a estar aquí y aclarar, ¿pero para qué nos llevamos tanto tiempo aclarando? digo ¿por qué tanto tiempo? No".

En Palacio Nacional, el mandatario reconoció que es necesario que haya críticos de su gobierno, puesto que así no se oculta nada "y tenemos que estar atentos y pendientes, y resolviendo y cumpliendo con nuestro deber".