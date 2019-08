Quiere Alberto ´El Patrón´ despedirse como grande

Ciudad de México

Ganar o perder, pero a lo grande, es el objetivo de Alberto El Patrón en su regreso a las artes marciales mixtas.

Después de alrededor de una década sin entrar a las jaulas, el Hércules Potosino volverá por última ocasión a los octágonos para enfrentarse al peleador estadounidense Tito Ortiz, en fecha y sede por confirmar por la promotora Combate Américas.

"Pude haberme puesto un rival a modo, un costal de papas, como se les llama por ahí", explicó el embajador de la promotora enfocada en el mercado latino.

Ortiz, quien perteneció a empresas como UFC y Bellator, en las que dejó marca de 20 victorias, 12 derrotas y un empate, no será un enemigo sencillo para el heredero de Dos Caras.

"Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Por eso escogimos a un rival de la categoría, como el legendario Tito Ortiz. Así se deben hacer las cosas, siempre he aceptado retos grandes, siempre he tirado a lo grande. Si me voy a ir ganando, que sea a lo grande. Si me voy a ir perdiendo, que sea a lo grande", aseguró el contendiente, que en la disciplina presume una marca de nueve triunfos y cinco derrotas.

"Me uno a ese grupo de peleadores que nos subimos a darlo todo en Combate Américas por patria, por familia, por interés económico y familiar; todos nuestros sueños y esperanzas", presumió.

Por lo pronto, el ex Del Río se enfoca en las funciones de la compañía Nación Lucha Libre, la cual se presentará el próximo 24 de agosto en el Centro Cultural Las Américas de Ecatepec, Estado de México.

El Patrón se unirá a L.A. Park para enfrentar al Mesías y a Carlito en la batalla estelar de la función, en la que habrá seis contiendas más.