Quiere a más españoles en España

Madrid, España.

Robert Moreno, entrenador de España, facilitó una convocatoria de 24 jugadores con hasta 17 clubes representados, nueve de ellos extranjeros, tras lo que aseguró que le "gustaría que los equipos españoles tuvieran más jugadores españoles".



En la convocatoria de España para medirse a Noruega y Suecia hay jugadores españoles que militan en el Manchester United, Roma, Chelsea, PSG, Arsenal, Manchester City, Nápoles, Bayern Múnich y Lazio. Muestra el cambio del fútbol actual.



"Que solo venga un jugador del Barcelona ya nos pasó hace un año. Me encantaría que los equipos españoles tuvieran más jugadores españoles", dijo Robert.



"Que haya 17 equipos es el reflejo de lo que está siendo el fútbol ahora. Antiguamente se juntaban siete de un equipo. Grandes selecciones estaban respaldadas por la representación de un equipo, pero ahora el fútbol lleva a que no haya muchos nacionales en el equipo. Villarreal junto a Athletic es el que tiene más y provoca este puzzle", manifestó.



Para el seleccionador "lo ideal sería tener nueve de un mismo equipo", porque eso trasladaría a la selección "sinergias", pero asegura que "no es la situación del momento" y "dificulta" su trabajo.



Analizó las caras nuevas de su lista, con Pau Torres del Villarreal como principal sorpresa. "Es un chico que el año pasado lo hizo muy bien en el Málaga y este año le hemos seguido desde el minuto uno porque tiene unas condiciones naturales que nos gustan, buena salida de balón, envergadura, tácticamente es muy de manual cumple con lo que se espera con un central".



También se estrena Sergio Reguilón que está brillando en el Sevilla.



"Es un chico que tiene ahora oportunidad de jugar con continuidad, con muchísimo potencial y es imparable cuando va hacia arriba. Defensivamente hay cosas que mejorar, pero lo está haciendo bien. Es un momento, con Gayá y Jordi Alba, lesionados en el que queremos dar la oportunidad a jugadores que no estaban viniendo", dijo.



La tercera novedad es Gerard Moreno, delantero del Villarreal. "Nos gustaba desde hace tiempo", aseguró Robert que dijo que no tiene "ninguna preocupación en ninguna demarcación".



La lista la integran 24 jugadores por la situación de Sergio Ramos, que se perdería el segundo partido, ante Suecia, si es amonestado en Noruega y por el estado de Diego Llorente. "Sale de un proceso y puede jugar este fin de semana, pero estaba en duda".



Destacó el seleccionador que nadie tiene garantizado el puesto.



"Hay cambios porque creemos que los jugadores tienen que estar por lo que hacen y no por quiénes son. Lo que hagan en el presente es la máxima para venir a la selección. Si nos dejamos llevar por el nombre de un jugador que ganó títulos, no sería justo dejar fuera a alguien que lo merece", declaró.