Quiere a ´Lio´ en el Barsa

Josep Guardiola quiere que Lionel Messi se quede en el Barcelona hasta su retiro.

"Soy un aficionado del Barcelona, me encanta el Barcelona y él (Messi) se va a quedar ahí. Tiene que hacerlo para acabar su carrera en ese increíble equipo, ese es mi deseo", comentó el estratega.

Apenas el martes, en los medios ingleses aseguraron que la Juventus, donde está Cristiano Ronaldo, buscaría contratar a Guardiola, actualmente en el Manchester City, y una forma de tentarlo sería darle la opción de fichar a la "Pulga", a la que dirigió en el Barsa.

El estratega, que se mide al Real Madrid por los Octavos de Champions League, comentó que corre el riesgo de perder su trabajo en caso de no librar la eliminatoria.

"Si no les ganamos, puede venir el dueño y decir: ´No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte´", dijo.

Aunque tras ser preguntado de nuevo moderó la respuesta.

"No lo sé (si me despediría). Es algo que pasa a menudo, podría pasar. O quizás él venga y diga, ´lo hemos hecho bien, ¿en qué podemos mejorar?´. Esto es lo que han hecho desde que yo he llegado, tratar de mejorar", sostuvo.

Agregó que en el presente se espera que un equipo siempre esté en la cima y ganando títulos, lo que es imposible.

"Estamos dando un mensaje equivocado a las nuevas generaciones, que solo cuentan los trofeos. La gente cree que si eres Guardiola o Klopp (con el Liverpool) lo tienes que ganar todo cada año y eso es imposible.

"A veces hay adversarios y otras, simplemente no se puede ganar. Si no ganas la Champions League es un desastre y si la ganas, un éxito. Si fuera así, los más de cien años del Manchester City serían un desastre y eso no es cierto", finalizó.