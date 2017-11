El que quiera la cabellera de Toscano que haga fila

La cabellera de Toscano está disponible pero no para cualquiera. El regio rudo aseguró que no le tiene miedo a ningún luchador de Reynosa, pero si alguien quiere retarlo primero deberá tener una trayectoria de respeto.

“Por el momento no tengo una rivalidad definida pero estamos listos para el primero que se ponga en la fila, yo vengo para brindarme al publico de Reynosa y siempre estoy preparado para las luchas importantes, pero si alguien me quiere lanzar un reto de cabellera antes de que acabe este año, tiene que ser alguien que tenga una buena trayectoria detrás, a mi me gustan las luchas de apuesta pero contra gente de calidad”, señaló el musculoso gladiador que es un viejo conocido en la Arena Coliseo de esta frontera.

“Ya tengo más de 20 años viniendo a Reynosa, es una trayectoria larga e importante y se siente muy bien que nos sigan llamando para venir”, relató.

Toscano ha hecho de las suyas junto a su paisano Obsesión.Maneja las dos escuelas de la lucha libre pero actualmente se siente com pez en el agua en el bando de los rudos.

“Afortunadamente he sido de los dos bandos, si no existe el mal, no existe el bien, el rudo siempre será el complemento de la función, es la pimienta del caldo y siempre hacemos esto más interesante y la lucha más emocionante”, aseguró.

El experimentado luchador nacido en Monterrey, elogió a sus colegas de Reynosa y dijo que siempre los respetará aunque adentro del cuadrilátero se tengan que dar con todo.

“La gente de aquí está muy bien preparada, tienen muy buen elenco de luchadores, no venimos a darles clases, venimos a enfrentarnos a ellos, somos profesionales antes que todo y no venimos a criticar, la lucha libre de Reynosa está al nivel de cualquier parte del mundo”, comentó.