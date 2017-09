¿Quién mató a la Princesa Diana?

Múltiples investigaciones finalmente atribuyeron su "muerte culposa" a la imprudencia tanto de su chofer, Henri Paul, que se determinó que conducía en estado de ebriedad, como de los paparazzi que perseguían peligrosamente a su limosina.

Sin embargo, dos décadas después, perduran las teorías de conspiración, que apuntan a todo mundo, desde los paparazzi y la familia real hasta la Policía francesa y el servicio de inteligencia extranjera MI6 de Gran Bretaña por sus supuestos roles en la muerte de Diana y su entonces novio Dodi Fayed.



Al marcar hoy el 20 aniversario de la muerte de Diana, repasamos las teorías no corroboradas en torno a lo que sucedió esa noche en el túnel Pont de L'Alma de París.



1. Sentencia de muerte: su relación con Dodi

Una teoría común sugiere que el cortejo público de Diana y Fayed les costó la vida.



Martyn Gregory, autor de "Diana: The Last Days" (Diana: Los Últimos Días), explica en el documental Princess Diana: Tragedy or Treason, del canal TLC, que Fayed planeaba proponerle matrimonio a Diana la noche del accidente.



Horas antes, "Dodi ordenó un anillo para Diana del joyero Repossi, que fue entregado en la Suite Imperial del Hotel Ritz", apuntó Gregory.



Tras la muerte de su hijo, Mohammed Fayed inició famosamente su propia investigación del accidente, creyendo que la familia real tenía un prejuicio contra su hijo porque era un musulmán egipcio.



2. Estaba embarazada

Un aspecto central en la creencia de Fayed de que la muerte de Diana había sido provocada fue su afirmación posterior de que la Princesa estaba embarazada de Dodi al momento del choque.



Fayed incluso dijo públicamente que Diana lo llamó por teléfono la noche en que murió para darle la noticia.



Avivando las teorías de conspiración está el hecho de que Diana fue parcialmente embalsamada antes de la autopsia, lo que habría hecho que fuera imposible hacerle una prueba de sangre.



3. El jefe de seguridad

Paul era el gerente de seguridad en el Hotel Ritz, propiedad de Fayed, y llevaba 10 años trabajando para la familia. Según plantea la teoría, el MI6 le pagó a Paul para que asesinara a Diana y Fayed.



Richard Tomlinson, ex oficial del MI6, testificó que había visto el archivo de Paul y que podía confirmar que era un informante.



A pesar de que Paul sólo percibía 35 mil dólares al año, dejó casi 250 mil dólares en su cuenta bancaria al morir, además de que esa noche llevaba consigo una cantidad considerable de efectivo, generando mayor especulación de que el MI6 le pagó.



4. El Fiat blanco

Otro sospechoso era el conductor de un Fiat blanco que supuestamente siguió a Diana al túnel, dejando evidencia forense en el Mercedes que sugería que ambos autos habían hecho "un leve contacto", según el reporte de la Operación Paget, que investigó las teorías en torno a la muerte de Diana.



Teóricos de conspiración intentaron relacionar el Fiat con James Andanson, y así vincular al famoso paparazzo francés con la escena del choque, afirmando que también era un informante del MI6.



Andanson fue hallado muerto en su auto en la campiña francesa en el 2000; la Policía determinó que se trató de un suicidio, pero Fayed y otros afirman que fue asesinado por jugar un papel en el supuesto asesinato de Diana y Dodi.



5. Un "flashazo" antes del choque

El testigo francés Francois Levistre, quien circulaba por el túnel adelante del Mercedes de Diana, afirmó haber visto una luz brillante en el punto de impacto.



Eso dio origen a la teoría del "flashazo antes del choque", y Tomlinson aseguró que había visto una luz estroboscópica, utilizada para desorientar a los conductores como un método de asesinato vehicular.



La esposa de Levistre, quien iba con él en el auto, contradijo su testimonio, y la Operación Paget concluyó después que no había ocurrido tal destello.



Honran a su mamá

Los Príncipes Guillermo y Enrique realizaron ayer un sencillo homenaje a su madre Diana, un día antes del 20 aniversario de su muerte.



Ambos se reunieron con representantes de organizaciones de beneficencia que Lady Di apoyaba, en los jardines públicos del Palacio de Kensington, residencia de los príncipes y donde su madre vivió hasta que falleció en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997.



Afuera, partidarios de la familia real se reunieron bajo la lluvia para conmemorar la ocasión.



Protegiéndose con paraguas, Guillermo, Enrique y la Duquesa Catalina recorrieron el Jardín Hundido del palacio, renombrado ahora Jardín Blanco, pues fue transformado temporalmente desde inicios de este año en recuerdo de Diana con rosas inglesas blancas y nomeolvides.



Los hijos de Diana prometieron seguir adelante con el trabajo caritativo de su madre y conversaron con los visitantes.



El jardinero principal del palacio y otro que conoció a Diana en sus visitas al lugar explicaron el diseño y mostraron algunas de las plantas favoritas de la princesa.



Guillermo y Enrique contribuyeron con algunos de los documentales para honrar la memoria de su madre, pero conmemorarán la fecha de manera más discreta que otros años. Hoy reflexionarán sobre la vida de su madre en privado.



Estos días los británicos han dejado flores afuera del palacio. También pegaron fotografías y mensajes en los portones, aunque en número mucho menor que los vistos inmediatamente después del fallecimiento de 'la Princesa del Pueblo' en un túnel de París cuando su limusina intentaba escapar de los fotógrafos.